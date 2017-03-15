Испания

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Барселоны.

В текущем сезоне Белотти демонстриурет фантастический футбол. Благодаря своей отличной игре и потрясающей результативности Андреа уже вызывает интерес у многих европейских топ-клубов.

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на испанские источники, на этой неделе Барселона начнет переговоры с Торино по поводу 23-летнего нападающего.

Помимо Блаугранас на нападающего претендуют Манчестер Юнайтед, Реал, Челси и Арсенал.

Отметим, что ранее президент Торино заявлял о том, что ценник на Белотти составляет сто миллионов евро.

В этом сезона за Быков Андреа сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.

