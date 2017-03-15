Испания

Аргентинский тренер Севильи Хорхе Сампаоли больше не входит в сферу интересов Барселоны.

После заявления Луиса Энрике об уходе из Барселоны появилось много возможных кандидатов на пост главного тренера каталонцев. Многие предрекали, что работу может получить тренер Севильи Хорхе Сампаоли.

По сообщению Catalunya Radio, руководство Барселоны больше не рассматривает кандидатуру аргентинского специалиста.

Причиной такого решения стало желание Сампаоли продлить контракт с Севильей. Изначально тренер подписал соглашение на два года, но руководство Нервионцев осталось довольно его работой и в ближайшее время контракт будет продлен еще на один сезон — до 2019 года.

Теперь главным кандидатом на пост тренера Барселоны называют Эрнесто Вальверде, который сейчас возглавляет Атлетик.

Стоит отметить, что Севилья вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив Лестеру.