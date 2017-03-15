Испания

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске видит негативные последствия для футбола в случае отделения Каталонии.

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске высказал свое мнение о том, что возможная независимость Каталонии усугубит станет катастрофой для чемпионата Испании.

"Мы никогда не ограничивали свободу игроков, они могли выразить свое мнение так, как им это угодно", — отметил Дель Боске.

"Каталонские футболисты всегда вели себя очень корректно. У меня никогда не было с ними никаких проблем. Я бы не хотел отделения Каталонии, это было бы катастрофой", — считает бывший тренер.

"Луис Энрике внес свой вклад в игру Барселоны и как игрок, и как тренер. Он навсегда войдет в историю клуба. Я переживал за Барселону в матче с ПСЖ и мне понравилось то, как они отыгрались", — прокомментировал Дель Боске итог матча Барселоны и ПСЖ.

Ранее тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, что игроки Реала и Барселоны хорошо ладят в сборной.