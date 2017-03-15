Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста практически подписал новый договор с каталонцами.

Капитан Барселоны Андрес Иньеста в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что испанец подпишет новое соглашение с каталонским клубом по схеме "2+1". Также после завершения карьеры Андрес получит возможность работать в академии каталонского клуба.

Текущий контракт Иньесты с сине-гранатовыми заканчивается летом 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл за Барселону 25 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.