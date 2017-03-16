Испания

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо уверен, что в будущем форвард Барселоны Неймар обязательно будет признан лучшим футболистом планеты.

Экс-игрок Барселоны считает, что Неймар уже сейчас демонстрирует футбол высочайшего уровня и его можно сравнивать с лучшими футболистами последних лет — Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"На сегодняшний день Неймар является кумиром многих людей. Уже сейчас Ней вышел на один уровень с Роналду и Месси", — сказал Роналдиньо.

"Мы искренне надеемся, что в один прекрасный день он сможет получить Золотой мяч и в будущем развить свой успех. Но он уже среди лучших, и получение этой награды — вопрос времени".

Напомним, что в этом году Золотой мяч получил Криштиану Роналду.