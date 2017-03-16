Испания

Экс-нападающий Реала Рауль выразил поддержку вингеру команды Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду забивает не так много голов, как раньше, поэтому в его сторону высказывается много критики. Легендарный нападающий Реала Рауль не согласен с таким подходом.

"Криштиану Роналду заслуженно выиграл множество трофеев в прошлом году. Он и сейчас проводит хороший сезон", — заявил Рауль в интервью kicker.

"Сейчас начинается решающая стадия сезона, теперь великие игроки должны проявить себя. Я надеюсь, Роналду будет в очень хорошей форме. Иногда он играет ближе к штрафной, это сложнее. Но у Роналду по-прежнему есть потенциал. Возможно, он немного потерял в свежести и скорости, но это нормально в его возрасте. Да, быть может, теперь Роналду выигрывает не все единоборства – но это просто он ранее нас разбаловал".

В воскресенье (23 марта) Роналду сравнял счет в матче с Бетисом (2:1). Благодаря этой победе Реал вернулся на 1-е место в чемпионате Испании.