Испания

Стала известна стоимость билетов на летнее Эль Класико в Майями.

Во время летнего межсезонья Реал и Барселона встретятся в рамках Международного Кубка чемпионов в США. Интерес к матчу огромен, да и цена на билеты соответствующая.

Самые дешевые из них обойдутся в 200 долларов, а тем, кто хочет смотреть матч в более комфортных условиях, придется, естественно, выложить еще больше. За самые дорогие билеты просят 3 250 долларов.

Поединок между испанскими грандами состоится в Майями 29 июля.