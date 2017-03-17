Испания

Тренер сборной Испании Хулен Лопетеги впомнил о форварде Челси Педро.

24 марта сборной Испании предстоит провести отборочный поединок ЧМ-2018 против Израиля, а 28 сыграть товарищеский матч с Францией.

В составе экс-чемпионов мира и Европы вновь появился отсутствовавший в национальной команде 9 месяцев Педро. Также свой первый вызов в сборную получил от Хулена Лопетеги полузащитник Реал Сосьедад Асьер Ильярраменди.

Вратари: Пепе Рейна (Наполи, Италия), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англия), Серхио Рико (Севилья).

Защитники: Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо (все — Реал, Испания), Жерар Пике, Жорди Альба (оба — Барселона), Начо Монреаль (Арсенал, Англия), Хави Мартинес (Бавария, Германия), Сесар Аспиликуэта (Челси, Англия).

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс (оба — Барселона), Давид Сильва (Манчестер Сити, Англия), Коке (Атлетико), Тьяго Алькантара (Бавария, Германия), Иско (Реал), Андер Эррера (Манчестер Юнайтед, Англия), Асьер Ильярраменди (Реал Сосьедад).

Нападающие: Педро, Диего Коста (оба — Челси, Англия), Альваро Мората (Реал), Витоло (Севилья), Яго Аспас (Сельта), Жерар Деулофеу (Милан, Италия).