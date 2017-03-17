Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей двадцать восьмого тура испанской Ла Лиги.

Расписание тура:

Матч тура:

Атлетико — Севилья

Воскресенье, 17:15, Мадрид, Висенте Кальдерон. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Центральным матчем 28-го тура станет поединок на Висенте Кальдерон между Атлетико и Севильей. Нервионцы все еще надеятся на чемпионство, однако после необязательных осечек в прошлых турах в такое развитие событий верится с большим трудом.

Теперь скорее возродилась интрига в борьбе за третье место, ведь когда Севилья теряла очки, Матрасники побеждали. Теперь отставание мадридской команды от Нервионцев составляет пять пунктов, а ввиду ближайшей очной встречи это отставание может превратиться и вовсе в два балла.

Несмотря на турнирное положение соперников, фаворитом поединка все-таки является Атлетико. Футболисты Севильи сейчас находятся далеко не в лучшем психологическом состоянии, ведь помимо потерь в матчах с Леганесом и Алавесом, андалусийцы умудрились вылететь от Лестера из Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Сауль, Коке, Габи, Карраско — Гамейро, Гризманн

Севилья: Рико — Меркадо, Рами, Ленгле — Мариано, Нзонзи, Иборра, Эскудеро — Насри, Йоветич, Витоло

Не сыграют: Аугусто Фернандес, Тьяго — Тремулинас, Крон-Дели, Краневиттер, Вьетто

Под вопросом: Гамейро — Рами, Корреа, Пареха

Интересные факты:

- Атлетико не проигрывал в 28 из последних 30 домашних матчей в Ла Лиге;

- В 6 из последних 7 матчей Севильи было забито менее 3 голов;

- В последних 3 домашних играх Атлетико было забито как минимум 3 гола;

- Матрасники не проигрывают Севильи на протяжении 7 последних домашних матчей во всех турнирах.

прогноз 2:0

Атлетик Б — Реал



Суббота, 17:15, Бильбао, Сан Мамес. Арбитр встречи — Хайме Латре.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

По итогам прошлого тура Реал вернулся на первую строчку турнирной таблицы Примеры. Случилось это благодаря победе самих Сливочных над Бетисом (2:1) и поражению Барселоны в матче с Депортиво (1:2). На предматчевой пресс-конференции наставник бланкос Зинедин Зидан отмечал, что его команде не нужно оглядываться на результаты конкурентов, а следует заботиться только о своей игре.

В этом туре Реалу предстоит пройти очередное испытание — Королевский клуб отправится на Сан Мамес, где сразится с местным Атлетиком. Сливочные частенько теряют очки на этом стадионе, а даже если и выигрывают, то с огромными сложностями. Нет сомнений, что субботний матч также не станет легкой прогулкой для команды из Мадрида.

Атлетик в прошлом туре выдал образцовый выедзной матч против прямого конкурента в борьбе за 6-е место — Реал Сосьедада. Команда Вальверде чуть ли не идеально сыграла в защите и нашла счастье в атаке. В итоге Атлетик победил со счетом 2:0, и подобная игра басков наверняка всю эту неделю беспокоила наставника Сливочных Зинедина Зидана. Сможет ли француз переиграть Вальверде в тактическом плане или же Реалу может хватить индивидуального мастерства отдельных исполнителей, узнаем уже завтра.

Стоит выделить возвращение в состав Реала Гарета Бэйла, который отсидел двухматчевую дисквалификацию и готов выйти на поле. Наверняка в завтрашней игре валлиец выйдет на поле с первых минут.

Ориентировочные составы:

Атлеик Б: Кепа — Де Маркос, Ляпорт, Йерай, Баленсиана — Беньят, Итурраспе — Вильямс, Гарсия, Муниаин — Адурис

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Роналду

Не сыграют: Мерино (Атлетик Б)

Дисквалифицирован: Сан Хосе (Атлетико Б)

Под вопросом: Пепе, Варан (оба — Реал)

Интересные факты:

- Реал побеждал в 31 из последних 38 матчей Примеры.

- В последних 12 из 15 матчей Реала и Атлетика во всех турнирах было забито не менее 3 голов;

- Реал забивал в ворота Атлетика как минимум два гола в последних 12 из 14 поединках.

- Атлетик не проигрывает в последних 13 домашних матчах Примеры.

прогноз 2:1

Барселона — Валенсия



Воскресенье, 21:45, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Эрнандес Эрнандес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Барселона не смогла отойти от феерической победы над ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов и на выходных по делу уступила Депортиво на Риасоре (1:2). Из-за этого фиаско блаугранас упустили первое место в Ла Лиге и пропустили вперед Реал. Теперь сине-гранатовым предстоит реабилитироваться за это поражение в домашнем матче с Валенсией.

Сейчас у Летучих мышей практически нет мотивации на остаток сезона, так что вполне можно ожидать в этот день обилие голов на Камп Ноу. После неудачи в прошлом матче Луис Энрике наверняка вернется к использовании схемы 4-3-3, ведь игра в 3 защитника в прошлом туре себя, мягко говоря, не оправдала.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Умтити, Рике, Альба — Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес, Неймар

Валенсия: Алвес — Монтойа, Мангала, Гарай, Гайя — Солер, Перес, Парехо — Кансело, Дзадза, Орельяна

Не сыграют: Видаль — Морено, Нани, Мина

Под вопросом: Неймар, Матье — Марио Суарес

Интересные факты:

- Барселона побеждала в 6 последних матчах чемпионата Испании;

- В последних 7 матчах Барселоны было забито как минимум 3 гола;

- Барселона не проигрывает Валенсии в 20 последних матчах из 22.

- Валенсия не знает вкуса победы в 9 из последних 10 выездных матчей.

прогноз 3:1

Лас Пальмас — Вильярреал



Пятница, 21:45, Лас Пальмас, Гран-Канария. Арбитр встречи — Иньяки Гарридо.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Желтая Субмарина продолжает гнаться за Матрасниками и намеревается сместить их с 4-го места в турнирной таблице. Следующий шаг для этого — поединок с Лас Пальмасом. Пальмы за последние три матча наколотили в ворота соперника аж 11 голов, однако добились при этом лишь одной победы. Вполне возможно, что нас и сегодня ожидает обилие голов, однако Вильярреал славится тем, что команда способна противостоять атакующим командам.

Гостям сегодня обязательно нужно побеждать, поэтому вряд ли Вильярреал будет раскрываться с первых минут. Лас Пальмас попытается взорвать игру, однако кажется, что гости тут же приструнят своего соперника, после чего мы увидим более менее аккуратный футбол со стороны обеих команд.

Ориентировочные составы:

Лас Пальмас: Варас — Симон, Лемос, Бигас, Элдер Лопес — Висенте Гомес, Меса, Виера — Тана, Боатенг, Хесе

Вильярреал: Фернандес — Гаспар, В. Руис, Мусаккьо, Хайме Коста — Дос Сантос, Тригерос, Б. Сориано, Р. Сориано — Сольдадо, Бакамбу

Не сыграют: Хави Кастельяно, Македо, Монторо — Асенхо, Черышев

Под вопросом: Адриан (Вильярреал)

Интересные факты:

- В последних 12 из 15 выездных матчей Вильярреала было забито менее 3 голов;

- В последних трех матчах Примеры Лас Пальмас забивал минимум трижды;

- В 5 из 7 последних матчах на выезде Вильярреал не пропускал.

- В последних трех гостевых матчах Вильярреал обязательно побеждал;

- Лас Пальмас пропускал минимум 2 гола в последних 3 матчах чемпионата.

прогноз 1:2

Эйбар — Эспаньол

Суббота, 14:00, Эйбар, Ипуруа. Арбитр встречи — Фернандес Борбалан.

Противостояние соседей по турнирной таблице. В прошлом туре Эспаньол в родных стенах поразвлекался с Лас Пальмасом (4:3), а Эйбар на выезде упустил победу над Осасуной (1:1). Обе команды наверняка еще засматриваются на зону Лиги Европы, однако в то, что хотя бы одному коллективу удастся зацепиться за заветное место — верится слабо.

Наверняка Эспаньол в сегодняшней игре будет действовать вторым номером и будет пытаться добиться успеха на контратаках. В этом плане главная надежда Попугаев — Пабло Пьятти, который является одним из лучших ассистентов в нынешнем сезоне. Умение Пабло видеть поле и в нужный момент отдать передачу уже не раз спасало Эспаньол. Завтра же 27-летний футболист не сможет помочь своей команде из-за перебора желтых карточек, что является невосполнимой потерей для Эспаньола.

Ориентировочные составы:

Эйбар: Диего Лопес — Х. Лопес, Рейес, Дуарте, Мартин — Перес, Рока, Давид Лопес, Хурадо — Кайседо, Морено

Эспаньол: Родригес — Капа, Рамис, Лежен, Арбилья — Гарсия, Эскаланте — Педро Леон, Адриан Гонсалес, Инуи — Энрич

Не сыграют: Нано — Баптистао, Наварро

Дисквалифицирован: Пьятти (Эспаньол)

Под вопросом: Рейес, Фуэго

Интересные факты:

- В последних 5 домашних матчей Эйбара было забито как минимум 3 гола.

- В последних 3 поединках между Эйбаром и Эспаньолом было забито не менее 3 голов.

- В последних 5 из 6 выездных матчей Эспаньол пропускал минимум дважды.

- Эйбар в последних 3 играх против Эспаньола во всех турнирах отличался минимум дважды.

прогноз 2:1

Алавес — Реал Сосьедад



Суббота, 19:30, Витория-Гастейс, Мендисорроса. Арбитр встречи — Дель Серро Гранде.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Реал в матче против Алавеса постарается реабилитироваться перед болельщиками за домашнее поражение в прошлом туре от принципиального соперника — Атлетика из Бильбао. Тогда хозяева были вынуждены капитулировать перед соперником, хотя до матча именно Реал считался фаворитом.

Завтра Сосьедаду не поможет один из лидеров команды — Асьер Ильярраменди, который пропустит матч из-за дисквалификации. Этот игрок является важной фигурой в центре поля и заменить его будет крайне сложно. Сделать это наверняка попробует Меркаль Бергара. Что из этого выйдет — узнаем немного позднее.

Ориентировочные составы:

Алавес: Пачеко — Фемения, Эли, Лагуардия, Эрнандес Пи — Ману Гарсия, Льоренте — Токеро, Камараса, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Реал Сосьедад: Рулли — Одриосола, Навас, Мартинес, Бершиш — Прието, Бергара, Сурутуса — Вела, Хуанми, Оярсабаль

Алавес: Пачеко — Фемения, Эли, Лагуардия, Эрнандес Пи — Ману Гарсия, Льоренте — Токеро, Камараса, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Не сыграют: Карлос Мартинес, Агиррече, Виллиан Хосе (все — Реал)

Дисквалифицирован: Феддаль, Алексис — Ильярраменди

Под вопросом: Собрино, Рауль Гарсия (оба — Алавес)

Интересные факты:

- В 10 из 12 последних матчей Алавеса и Реала было забито как минимум 3 гола;

- Алавес побеждал Реал С в последних 5 домашних матчах во всех турнирах.

- Реал С побеждал в 5 из последних 6 выездных матчей чемпионата;.

- В последних 3 играх Ла Лиго Сосьедад пропускает минимум два гола.

прогноз 1:1

Бетис — Осасуна



Суббота, 21:45, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр встречи — Альфонсо Искьердо.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Бетис: Адан — Манди, Песселья, Тошка — Наварро, Себальос, Пардо, Брашанац, Дурмиси — Санабрия, Кастро

Осасуна: Сиригу — Бунюэль, Ойер, Вуядинович, Фуэнтес — Ромеро, Каюсич, Лоэ, Торрес — Леон, Кодро

Не сыграют: Пиччини - Х. Фланьо, Дигар, М. Флаьно, Тано, М. Фернандес

Под вопросом: Манди, Мартин — Фаусто, Беренгер

Интересные факты:

- Осасуна не может победить вот уже в последних 19 матчах Ла Лиги.

- Осасуна пропускает минимум 3 гола в последних 4 выездных матчах.

- В последних 6 матчах Осасуна и Бетис забивали как минимум трижды.

- Бетис не может победить в последних 9 из 10 игр в чемпионате.

прогноз 2:0

Леганес — Малага



Воскресенье, 13:00, Леганес, Бутарке. Арбитр встречи — Матео Лаос.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Леганес: Эррерин — Бустинса, Сиовас, Мантовани, Рико — Моран, Перес — Эль Жар, Пирес, Шимановский — Геррера

Малага: Камени — Росалес, Эрнандес, Торрес, Хуанкар, Родригес, Камачо — Рамирес, Форналс, Кастро — Диас

Не сыграют: Ибаньес, Серантес — Кузьманович, Ресио, Коне

Интересные факты:

- Малага не может победить в 17 последних выездных матчах Ла Лиги.

- В последних трех матчах чемпионата Малага проигрывала с разницей в один мяч.

- В последних 8 из 9 матчей Леганеса в Ли Лиге было забито менее 3 голов.

прогноз 0:0

Спортинг Х — Гранада



Воскресенье, 19:30, Хихон, Эль Молинон. Арбитр встречи — Эстрада Фернандес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Спортинг Х: Мариньо — Дуглас, Бабен, Мере, Канелья — Альварес, Весга, Гомес — Кармона, Траоре, Бурги

Гранада: Очоа — Ингасон, Соньер, Да Силва — Фулькье, Сампер, Уче, Эктор — Карсела-Гонсалес, Рамос, Перейра

Не сыграют: Аморебьета, Вигера — Рубен

Дисквалифицированы: Куэльяр, Касес, Чоп — Вакасо

Под вопросом: Гомес, Траоре — Эктор, Рамос, Перейра

Интересные факты:

- Гранада потерпела поражения в последних 6 выездных матчах.

- Спортинг Х уступал в 5 из 6 последних домашних матчах.

прогноз 2:1

Депортиво — Сельта

Воскресенье, 19:30, Ла-Корунья, Риасор. Арбитр встречи — Мартинес Мунуэра.

Ориентировочные составы:

Депортиво: Люкс — Хуанфран, Аррибас, Альбентоса, Луизиньо — Москера, Борхес — Фажр, Чолак, Хиль — Хоселу

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Фонтас, Хонни — Васс, Радоя — Аспас, Эрнандес, Систо — Гвидетти

Не сыграют: Бланко, Диас (оба — Сельта)

Дисквалифицирован: Наварро (Депортиво)

Под вопросом: Сидней (Депортиво)

Интересный факт:

- Сельта не может победить в последних 9 из 10 матчей на выезде.

прогноз 1:1

Александр Пузик, Football.ua