Андрес Иньеста отклонил предложение одного из китайских клубов. При этом, испанскому футболисту предлагали зарплату в 35 миллионов евро за сезон чистыми и ряд других привилегии. В частности, руководство было готово разрешить Иньесте не играть выездные матчи. 

Несмотря на все плюсы возможного сотрудничества, Иньеста ответил отказом. 

"Пользуясь возможностью, хочу сказать, что у меня с Барселоной никогда не будет никаких проблем", — уверяет Иньеста, у которого истекает контракт с клубом через год. 

В нынешнем сезоне Иньеста сыграл лишь 39,6% от всего игрового времени. Причиной такой малой игровой практики являются частые травмы, которые получает полузащитник. 

Напомним, что ранее Иньеста заявил о желании завершить карьеру в Барселоне. 