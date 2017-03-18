Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста не рассматривает Китай, как вариант продолжения своей карьеры.

Андрес Иньеста отклонил предложение одного из китайских клубов. При этом, испанскому футболисту предлагали зарплату в 35 миллионов евро за сезон чистыми и ряд других привилегии. В частности, руководство было готово разрешить Иньесте не играть выездные матчи.

Несмотря на все плюсы возможного сотрудничества, Иньеста ответил отказом.

"Пользуясь возможностью, хочу сказать, что у меня с Барселоной никогда не будет никаких проблем", — уверяет Иньеста, у которого истекает контракт с клубом через год.

В нынешнем сезоне Иньеста сыграл лишь 39,6% от всего игрового времени. Причиной такой малой игровой практики являются частые травмы, которые получает полузащитник.

Напомним, что ранее Иньеста заявил о желании завершить карьеру в Барселоне.