Испания

Подопечные Зинедина Зидана дважды поразили ворота соперника, на что Баски ответили лишь голом Адуриса(1:2).

Сегодня лидер чемпионата встречался с командой, которая борется за зону еврокубков. Нас ожидал интересный поединок, потому что Атлетик очень силен на Сан-Мамес.

Именно хозяева забрали мяч под свой контроль с первых минут матча. Галактикос немного опешили от такого давления, и у их ворот раз за разом возникали моменты. Однако первый же подход Реала к воротам завершился голом, но правда из положения вне игры. Гости выровняли игру, и моменты начали возникать у обеих команд. Особенно можно выделить непопадание Йерая метров с 5, а также выход Роналду на ударную позицию, когда португалец пробивал в дальний угол, но вратарь хозяев справился.

Но весь рисунок игры изменил гол, который произошел на 25-ой минуте. Роналду получил пас из глубины, после чего отдал точный пас на Бензему. Французу оставалось расстрелять стража ворот соперника. После этого команды на некоторое время забыли про футбол. Игроки начали грубить и провоцировать друг друга. Казалось, что ещё чуть чуть и арбитр потеряет контроль над матчем. Темп поединка упал вплоть до перерыва.

Второй тайм начался с момента, где не разобрались Навас и Рамос, повезло, что никого из соперников не было рядом. Зидан перестроил игру своей команды, заменив Модрича на Васкеса. Поэтому или нет, но Реал пропустил через несколько минут. Вильямс качнул Марсело, сделал подачу на дальнюю штангу, откуда Гарсия скинул мяч в центр, а Адурис в непринужденной манере головой расстрелял стража ворот гостей. Ответа Сливочных долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут Кроос подал угловой, после чего Роналду немного изменил направление мяча, а Каземиро, оказавшийся без опеки, с легкостью отправил круглого в сетку.

В такой ситуации Баскам пришлось раскрываться и у Реала возникали хорошие моменты для контрвыпадов, но ни один так и не увенчался успехом. Гостей полностью устраивал счет, а хозяева попросту не могли надавить с достаточной силой для того, чтобы оборона соперника дала сбой, как итог — Реал укрепляет свою лидирующую позицию, а Атлетик отпускает Реал Сосьедад в отрыв.

Атлетик – Реал Мадрид 1:2

Голы: Адурис, 65 — Бензема, 25, Каземиро, 68

Атлетик: Кепа — Де Маркос, Йерай Альварес, Ляпорт, Баленсиага — Итурраспе, Беньят(Рико, 80) — Вильямс, Рауль Гарсия(Сусаета, 86), Лекуэ(Мунианин, 59) — Адурис

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело — Каземиро, Модрич(Васкес, 61), Кроос — Бэйл, Бензема(Мората, 86), Роналду(Иско, 79)

Предупреждения: Адурис — Карвахаль, Каземиро, Кроос, Навас