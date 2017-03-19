В субботу состоялись четыре матча 28-го тура испанской Ла Лиги.
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19 марта 2017, 00:16
Эйбар сыграл вничью 1:1 с Эспаньолом, Алавес дома обыграл Сосьедад, а последней команде чемпионата Осасуне не удалось улучшить свое положение в матче против Бетиса.
Эйбар — Эспаньол 1:1
Голы: Кике, 20 — Хурадо, 50
Эйбар: Йоэль — Капа, Рамис, Лежен, Арбилья — Леон, Эскаланте, Гарсия, Инуи (Бебе, 81) — Кике (Пенья, 75), Энрич
Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Дуарте, Рейес, Карикол — Перес (Рока, 66), Диоп (Санчес, 53), Лопес, Хурадо — Кайседо (Васкес, 82), Морено
Предупреждения: Эскаланте, Гальвес — Диоп, Рейес, Кайседо, Карикол
Алавес — Реал Сосьедад 1:0
Гол: Дейверсон, 44
Алавес: Пачеко — Кико, Лагуардия, Эли, Эрнандес — Льоренте, Гарсия — Ромеро, Камараса, Ибаи — Дейверсон
Реал Сосьедад: Рулли — Ордиосола, Навас, Гонсалес, Бершиш — Гуриди, Гранеро — Вела, Прието, Оярсабаль — Хон
Предупреждения: Эли, Дейверсон, Гарсия — Гранеро, Хуанми, Вела, Рулли
Удаление: Гранеро, 67
Бетис — Осасуна 2:0
Голы: Наварро, 4, Кастро, 28
Бетис: Адан — Наварро, Манди, Песселья, Тоска, Дурмиси — Пардо (Донк, 82), Брашанац, Себальос (Петрос, 88) — Санабриа, Кастро (Хоакин, 66)
Осасуна: Сиригу — Редрадо, Ойер, Вуядинович, Клерк — Торрес (Куэвас, 75), Лоэ, Мерида (Чаушич, 70), Ромеро — Серхио Леон (Риера, 75), Кодро
Предупреждения: Кодро, Мерида, Редрадо
О выездной победе мадридского Реала в матче против Атлетика мы писали здесь.