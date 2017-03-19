Испания

В субботу состоялись четыре матча 28-го тура испанской Ла Лиги.

Эйбар сыграл вничью 1:1 с Эспаньолом, Алавес дома обыграл Сосьедад, а последней команде чемпионата Осасуне не удалось улучшить свое положение в матче против Бетиса.

Эйбар — Эспаньол 1:1

Голы: Кике, 20 — Хурадо, 50

Эйбар: Йоэль — Капа, Рамис, Лежен, Арбилья — Леон, Эскаланте, Гарсия, Инуи (Бебе, 81) — Кике (Пенья, 75), Энрич

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Дуарте, Рейес, Карикол — Перес (Рока, 66), Диоп (Санчес, 53), Лопес, Хурадо — Кайседо (Васкес, 82), Морено

Предупреждения: Эскаланте, Гальвес — Диоп, Рейес, Кайседо, Карикол



Алавес — Реал Сосьедад 1:0

Гол: Дейверсон, 44

Алавес: Пачеко — Кико, Лагуардия, Эли, Эрнандес — Льоренте, Гарсия — Ромеро, Камараса, Ибаи — Дейверсон

Реал Сосьедад: Рулли — Ордиосола, Навас, Гонсалес, Бершиш — Гуриди, Гранеро — Вела, Прието, Оярсабаль — Хон

Предупреждения: Эли, Дейверсон, Гарсия — Гранеро, Хуанми, Вела, Рулли

Удаление: Гранеро, 67



Бетис — Осасуна 2:0

Голы: Наварро, 4, Кастро, 28

Бетис: Адан — Наварро, Манди, Песселья, Тоска, Дурмиси — Пардо (Донк, 82), Брашанац, Себальос (Петрос, 88) — Санабриа, Кастро (Хоакин, 66)

Осасуна: Сиригу — Редрадо, Ойер, Вуядинович, Клерк — Торрес (Куэвас, 75), Лоэ, Мерида (Чаушич, 70), Ромеро — Серхио Леон (Риера, 75), Кодро

Предупреждения: Кодро, Мерида, Редрадо

О выездной победе мадридского Реала в матче против Атлетика мы писали здесь.