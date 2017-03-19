Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче против Атлетика (2:1).

Голы, забитые Каримом Бензема и Каземиро, помогли "сливочным" добыть третью победу в чемпионате подряд. На этот раз повержен был Атлетик из Бильбао (2:1).Теперь подопечные Зидана опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице чемпионата Испании Барселону на 5 очков.

"Мы выиграли в трудном матче, нам пришлось много мучиться, но мы проявили характер", — сказал менеджер после игры.

"Нам было важно набрать три очка здесь. У нас осталось еще 11 матчей, и то, что мы сейчас на первом месте еще ничего не значит. Впереди нас ожидают еще более сложные матчи".

"Мы сыграли очень хорошо. Поединки против Атлетика всегда очень сложные, но мы сделали то, что должны были".

"Когда футболисты вернуться после международного перерыва, у нас будет девять матчей за 25 дней, и мы будем биться за победу во всех. Нам понадобятся все 24 футболиста".

Следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет второго апреля против Алавеса.