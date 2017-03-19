Испания

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму во время матча Атлетико с Севильей.

Правый защитник Атлетико и сборной Хорватии Шиме Врсалько травмировался в самом дебюте матча чемпионата Испании против Свеильи. Уже на второй минуте Симеоне вынужден был заменить Врсалько на Хуанфрана.

По предварительной информации, у Врсалько травма левого колена. В ближайшее время будет установлен точный диагноз и сроки восстановления.

Стоит отметить, что Врсалько попал в состав сборной Хорватии, который будет готовиться к матчу со сборной Украины.