Испания

Подопечные Диего Симеоне не оставили никаких шансов сопернику.

В центральном поединке 28-го тура Ла Лиги Атлетико на своем поле принимал Севилью. Обе команды играли на неделе свои матчи в Лиге чемпионов, и если для подопечных Диего Симеоне дуэль с Байером завершилась выходом в четвертьфинал, то Севилья в Лестере потерпела поражение и вылетела с турнира.

Матч на Висенте Кальдерон начался весьма вяло. Оба коллектива не хотели форсировать события и медленно перекатывали мяч в центре поля. Нарушила планы Диего Симеоне замена уже на второй минуте поединка. Врсалько получил повреждение в одном из столкновений и вынужден был покинуть поле.

Во второй 20-минутке хозяева взяли инициативу и начали обступать оборонные редуты гостей. Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Рико. Гамейро вышел на ударную позицию и красиво перекидывал голкипера гостей, но мяч попал в перекладину.

В общем, первый тайм не получился слишком красочным в плане моментов, но один гол все же был забит. На 37-й минуте Гризманн, вместо того чтобы пробить по воротам, решил навесить на Година, ну а уругваец головой мастерски отправил мяч за спину Рико. 1:0.

Вторая половина встречи получилась более яркой и запомнилась в первую очередь грубыми ошибками футболистов Севильи. И если сначала Гамейро и Гризманн прощали своих оппонентов, нереализовав стопроцентные выходы один в один, то позже подопечные Симеоне все же увеличили разницу в счете. Антуану Гризманну удался невероятный удар со штрафного в ближнюю "девятку", с которым голкиперу гостей справиться было невозможно.

Севилья продолжала ошибаться, ну а Атлетико регулярно опасно контратаковал, в результате чего мяч еще раз побывал в воротах Рико. Голкипера-то здесь винить не нужно, да и вообще он этот матч отыграл лучше всех в своей команде. Испанец потащил удар Гризманна с острого угла, но на добивании первым оказался Коке. 3:0.

Подопечные Сампаоли, конечно, сумели отыграть один гол, усилиями вышедшего на замену Хоакина Корреи, но на большее их не хватило. В результате, Атлетико уверенно побеждает и приближается к призовой тройке Ла Лиги.

Атлетико — Севилья 3:1

Голы: Годин, 37, Гриззман, 61, Коке, 77 — Хоакин Корреа, 85.

Атлетико: Облак — Врсалько (Хуанфран, 2), Савич, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи, Ньигес, Феррейра Карраско (Гайтан, 83) — Гризманн, Гамейро (Торрес, 62).

Севилья: Рико — Меркадо, Рами, Ленгле (Йоветич, 46) — Мариано, Нзонзи, Насри, Эскудеро — Сарабия (Иборра, 64), Витоло — Бен Йеддер (Хоакин Корреа, 64).

Предупреждения: Филипе Луис, Феррейра Карраско, Годин, Торрес — Эскудеро, Сарабия, Меркадо.