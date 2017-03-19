Испания

Подопечные Энрике четыре раза отметились в воротах соперника, а гости смогли ответить дважды(4:2).

Сегодня нам предстояло увидеть, как Барселона примет на своем поле Валенсию. В прошлом туре подопечные Энрике уступили Депортиво, поэтому сегодня терять очки было нельзя ни в коем случае. Гости выглядели в последнее время нестабильно, но, безусловно, приехали с намерением дать бой.

Барса с самого начала матча забрала мяч себе. Хотя чего еще можно было ожидать от сине-гранатовых? Первый момент не заставил себя долго ждать — Суарес здорово разобрался в штрафной соперника и нанес удар, но Алвес справился. Казалось, что Барса немного ослабила давление, но это был сиюминутный эффект. Уже через несколько минут Суарес катил мяч под удар Месси, и только самоотверженность защитников гостей позволила сохранить свои ворота в неприкосновенности.

К исходу первой двадцатиминутки Валенсия начала приходить в себя и огрызаться. Удар Солера слету был первым звоночком для хозяев. Спустя 10 минут Мунир выходил на рандеву с тер Штегеном, но слишком далеко отпустил мяч, заработав угловой, который подал Парехо, а Мангала, ушедший от опеки соперника, головой отправил мяч в сетку.0:1.

Долго ждать ответа Барселоны не пришлось. Неймар вбросил аут, а Суарес, под углом ворвавшийся в штрафную, пробил мимо Алвеса, не оставив тому шансов. Казалось, что команды уйдут на перерыв при счете 1:1. Но Мангала решил, что нужно отметиться и в плохую сторону. Француз задержал руками, выходящего на свидание с Алвесом Суареса, как итог — красная защитнику Валенсии и пенальти, который уверенно реализовал Месси. Но и на этом команды не закончили. Через минуту гости провели атаку, в результате которой Солер покати мяч под удар Муниру, а молодой нападающий не оставил шансов стражу ворот Барсы. Очень жалко, что командам нужно было уйти на перерыв, ведь такой зрелищный футбол мы наблюдали!

Второй тайм начался с замены Орельяны на Абденнура — это были последствия удаления Мангалы в первом тайме. Ожидаемо, Барса окружила штрафную соперника и пыталась сделать счет на табло в свою пользу. Результата сине-гранатовые добились на 53-ей минуте, когда Месси качнул Абденнура и с правой пробил в ближний угол. Наверное у тренерского штаба Летучих Мышей возникнут вопросы к Алвесу после матча.

Валенсия доходила до владений соперника считанное количество раз. Вспоминается забег Мунира, когда до выхода один на один нужно было только разобраться с Пике, но опытный защитник "съел" своего оппонента. У хозяев раз за разом возникали моменты, но мяч упорно не шел в ворота вплоть до 89 минуты, когда Неймар сделал отличный проход по левому флангу и выкатил мяч Гомешу на пустые ворота. Порутгалец, как и Мунир в первом тайме, гол не праздновал. На этом матч можно было считать законченным, как итог — Барселона продолжает держаться к заветной первой строчке как можно ближе, а Валенсия в не лучшем настроении уходит на перерыв, связанный с матчами сборных.

Барселона – Валенсия 4:2

Голы: Суарес, 35, Месси, 45(п), 53, Гомеш, 89 – Мангала, 29, Эль Хаддади, 45+1

Барселона: тер Штеген — Маскерано, Пике, Умтити — Рафинья(Гомеш, 74), Бускетс, Иньеста — Ракитич(Роберто, 65) — Месси, Л.Суарес, Неймар

Валенсия: Алвес — Монтойя, Гарай, Мангала, Гайя — Солер, Перес, Парехо — Канселу(Баккали, 85), Эль Хаддади(Дзадза, 73), Орельяна(Абденнур, 46)



Предупреждения: Иньеста, Гомеш, Месси — Перес, Мангала, Парехо, Монтойя

Удаление: Мангала