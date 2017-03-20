Испания

Менеджер Барселоны Луис Энрике уверен в том, что роль полузащитника команды Андре Гомеша будет очень ценной для Барсы в ближайшие годы.

В матче с Валенсией португалец вышел на поле со скамейки запасных, и сумел отличиться забитым мячом в ворота своей бывшей команды. Этот гол помог Барселоне одержать в матче победу (4:2).

Наставник каталонцев считает, что вклад Гомеша в победу команды был изюминкой вечера.

"Гол Андре был главным событием вечера. Я поздравляю поклонников, которые аплодировали ему. В ближайшие годы вы поймете, что Гомеш будет очень ценным футболистом для Барсы в ближайшие годы", — сказал Энрике.

"Он обладает индивидуальностью, отличной физикой и уникальными качествами для игрока с его характеристиками".

23-летний португалец перешел в Барселону летом 2016 года. "Сине-гранатовые" заплатили за трансфер футболиста Валенсии 30 миллионов фунтов.

В этом сезоне за Блаугранос Гомеш сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

