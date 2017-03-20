Испания

Football.ua подводит итоги двадцать восьмого тура чемпионата Испании.

Результаты тура:

Идеальный Каземиро

Атлетик всегда особенно настраивается на поединки с Реалом, и матч в этом туре исключением из правил не стал. У басков традиционно горели глаза и они на полную выкладывались на футбольном поле. Реал же по началу игры действовал довольно пассивно и было не совсем понятно, за счет чего команда Зидана рассчитывает победить, однако класс есть класс.

Особенно в составе гостей следует выделить полузащитника Каземиро. Сейчас можно смело говорить, что именно бразилец является сердцем команды, и это не станет преувеличением. Помимо того, что Каземиро забил победный гол и принял непосредственное участие в эпизоде с первым взятием ворот, он еще и прекрасно работал в отборе и образцового разгонял атаки своей команды.

Также нельзя не упомянуть о Криштиану Роналду, который записал на свой счет две результативные передачи. В конце поединка португалец снова умудрился проявить себя на с самой лучшей стороны. Криштиану был явно недоволен своей заменой, а по информации некоторых испанских СМИ, форвард даже высказал в адрес Зидана несколько острых фраз.

Гарет Бэйл, в свою очередь, сыграл откровенно говоря плохо. Похоже, что валлиец пока не набрал форму после восстановления от травмы, а это является большой проблемой для Реала в преддверии важнейшего отрезка сезона.

Атлетико ожидаемо не испытал проблем в матче с Севильей

​Несмотря на то, что перед очным поединком Севилья в турнирной таблице обгоняла Атлетико на пять баллов, именно Матрасники были фаворитом встречи. И так случилось не только потому, что поединок состоялся на Висенте Кальдерон. Все дело в том, что сейчас Нервионцы находятся в глубокой-глубокой психологической яме. 10 дней назад все называли Севилью явным претендентом на чемпионство, однако сейчас большинство верит в то, что команда Сампаоли даже проиграет борьбу за третье место.

Ничьи с Леганесом и Алавесом сменились вылетом из Лиги чемпионов от Лестера, а вчера Матрасникам не составило большого труда обыграть своего соперника. Одно очко в трех матчах. Чемпионская игра? Вряд ли. Есть некая уверенность, что если же руководство клуба прямо сейчас не примет определенные меры, то дела у Севильи пойдут еще хуже.

До сих пор непонятны ситуации с Хорхе Сампаоли, который то ли уходит, то ли нет. Аналогичная ситуация со спортивным директором клуба Рамоном Мончи. Если бы руководству удалось прямо сейчас продлить с ними контракты, то это наверняка положительно отразилось на команде и появилась бы некая уверенность относительно будущего. Сейчас же можно говорить только о неопределенности.

Спектакль на Камп Ноу

Четыре гола, 3 желтых карточки, удаление, пенальти — и все это в первом тайме. Барселона и Валенсия в этом туре порадовали болельщиков, однако матч был смазан спорными решениями арбитра. Чего только стоит решение удалить Мангала за фол на Суаресе в конце первого тайма? Если говорить откровенно, то уже порядком надоело смотреть за актерскими этюдами уругвайского таланта. Тем не менее, Луис в очередной раз своими действиями принес пользу команде.

Понятно, что после удаления на поле пошла совсем другая игра. Воро снял с игры Орельяну и выпустил вместо него Абденнура, после чего окончательно стало понятно, что Валенсия весь второй тайм будет защищаться. Барса спокойной забила третий гол, после чего игра превратилась в формальность. Хозяева держали мяч и время от времени создавали моменты, а футболисты Лос Чес явно ожидали конца поединка.

В самом конце сине-гранатовым удалось отличиться еще раз, что не имело абсолютно никакого значения. Характерно, что отметиться первым голом за новую команду удалось Андре Гомешу, который перешел в Барселону как раз из Валенсии. Португалец не стал праздновать взятие ворот, тем самым отдав дань уважения своей бывшей команде.

Кравец снова не помог Гранаде

Спортинг — Гранада. Поединок двух команд, которые рискуют вслед за Осасуной отправиться в Сегунду. Ввиду того, что матч проходил в Хихоне фаворитом встречи были хозяева. В целом на поле шла равная игра, а все основные события произошли во второй половине встречи. Гранада сумела выйти вперед благодаря голу Ингасона, однако Спортинг ответил на это тремя голами за каких-то семь минут.

На этом интрига пропала, а сразу после третьего гола Спортинга на поле вышел украинец Артем Кравец. Тяжело вступать в игру при таком счете, и Артему в итоге снова не удалось отличиться результативными действиями. Будем надеяться, что все голы форвард припас на скорый матч против сборной Хорватии.

Лас Пальмас остановил Вильярреал, Сосьедад снова проиграл

Желтая Субмарина набрала неплохой ход в последних турах и продолжала погоню за Атлетико, однако на пути команды стал Лас Пальмас, с которым команде справиться не удалось. Многие ожидали, что в этом матче зрители станут свидетелями множества голов, однако в анонсе к отчетному туру мы предполагали, что Вильярреал не станет играть в открытый футбол и постарается действовать с позиции силы.

В итоге все вышло немного иначе — свои условия диктовал не Вильярреал, а Лас Пальмас, но обилие голов мы так и не увидели. В итоге Пальмы больше владели мячом, больше создавали моментов и показали более яркую игру, что вылилось в вполне заслуженную победу хозяев поля. Вильярреал сыграл слабо и отпустил Атлетико на расстояние 7 очков. Благо, что проиграл Реал Сосьедад, ведь в противном случае Желтая Субмарина и вовсе опустилась бы на 6-е место. А там и Бильбао недалеко.

Что касается Реал Сосьедада, то баски не смогли воспользоваться щедрым подарком от Лас Пальмаса и последовали примеру Вильярреала. Бело-голубые также на выезде, также со счетом 0:1 уступили Алавесу. В отличие от Подводников Сосьедад имел намного больше шансов для того, чтобы зацепиться за очки, однако здесь нужно отдать должное Алавесу. Несмотря на то, что команда много играла без мяча, ей удалось нейтрализовать все выпады соперника.

Цифры и факты тура:

2 — Каземиро забил 2 гола за Реал в чемпионате Испании в этом сезоне, что является его лучшим результатом за карьеру в Мадриде.

67 — Осасуна пропускает больше голов, чем любая команда из топ-5 чемпионатов.

1 — Андре Гомеш является первым португальским футболистом, забивавшим за Барселону, начиная с 2007 года.

2 — Лионель Месси оформил сотый дубль за Барселону во всех турнирах.

1 — Криштиану Роналду первый игрок Реала, который достиг двухзначных цифр в показателях голы (26) и ассисты (10).

40 — Лео Месси — единственный игрок Ла лиги, который забивал как минимум 40 голов в последних 8 сезонах.

19 — Неймар отдал 19 ассистов в этом сезоне во всех турнирах, что является лучшим результатом.

3 — Леганес сохранил ворота в неприкосновенности в последних трех домашних матчах.

8 — Луис Суарес забил 8 голов в 7 матчах против Валенсии.

1 — Яго Аспас является первым галисийским футболистом, которому удалось забить на Риасоре с 1971 года.

19 — Роналду отдал на Бензема 19 голевых передач, а это больше, чем любой другой игрок.

1 — Эспаньол выиграл лишь один выездной матч из последних восьми.

Турнирная таблица:

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Расписание 29-го тура:

Александр Пузик, Football.ua