Испания

Защитник сборной Хорватии и мадридского Атлетико Шиме Врсалько пропустит внушительный период времени из-за тяжелой травмы колена.

Врсалько травмировался в самом дебюте матча чемпионата Испании против Севильи (3:1). Уже на второй минуте наставник Атлетико Диего Симеоне был вынужден заменить игрока на Хуанфрана.

Сегодня же игрок прошел углубленное медицинское обследование, по итогам которого подтвердились худшие опасения.

Как информирует официальный сайт Атлетико, Врсалько частично надорвал задние крестообразные связки колена.

Таким образом, защитник в этом сезоне на поле больше не выйдет.

В текущем сезоне Врсалько провел за Матрасников 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.