Испания

Барселона ведет переговоры с нынешним наставником Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Барселона предложила главному тренеру итальянского Ювентуса Массимилиано Аллегри контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. Об этом сообщает Premium Sport.

Если итальянец согласится возглавить каталонцев, Барсе будет необходимо решить вопрос с Ювентусом. Контракт Аллегри действует до лета 2018 года.

Тренер "сине-гранатовых" заявил на пресс-конференции после матча с хихонским Спортингом (6:1), что покинет каталонский клуб. Уход из Барселоны Энрике мотивировал тем, что нуждается в отдыхе.