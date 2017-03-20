Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн прокомментировал свое будущее в составе Матрасников.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн является трансферной целью Манчестер Юнайтед. Сообщалось о том, что француз уже согласовал с Красными дьяволами условия личного контракта и летом футболист перейдет в МЮ.

Но Гризманн заявил о том, что не собирается покидать Атлетико.

"Я не хочу уходить из Атлетико в Париж, Китай, США, Россию или куда-то еще", — цитирует Гризманна L'Equipe.

На счету 25-летнего француза в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах за Матрасников, в которых он отличился 21 забитым голом и 10 голевыми передачами.