Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл прокомментировал матч 28-го тура чемпионата Испании против Атлетика (2:1).

Нападающий Реала Гарет Бэйл в игре с Атлетиком наконец-то смог отыграть весь матч после травмы, и он очень рад этому.

"Мне нужно было отыграть весь матч. Я буду становиться только сильнее и сильнее. Я не залечил свою травму полностью. Потребуется время, но я знал это и до того, как вернулся на поле", - заявил Бэйл в интервью Sky Sports.

"Я общался с футболистами, у которых были такие же операции, и, чтобы полноценно вернуться к 90 минутам на поле, требуется время. Я должен быть спокойным и не торопиться, но при этом и усердно работать", — добавил валлиец.

В текущем сезоне Ла Лиги Гарет Бэйл сыграл в 16 матчах и забил 7 голов.