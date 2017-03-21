Испания

Полузащитник Реала Сосьедад Хаби Прието продлил контракт со своим клубом до 2018 года.

Прието подписал новое соглашение с Реалом Сосьедад, об этом информирует официальный сайт клуба.

Новый контракт будет связывать футболиста с командой до 2018 года. Отметим, что предыдущее соглашение Прието с басками истекало в конце текущего сезона.

33-летний испанец является воспитанником Реал Сосьедада и играет за первую команду с 2003 года.

В этом сезоне Хаби сыграл за "бело-голубых" 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.