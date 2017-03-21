Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес опроверг информацию о том, что менеджер Ювентуса Массимилиано Аллегри заменит Луиса Энрике на посту главного тренера Барсы.
Роберт Фернандес, Getty Images
21 марта 2017, 08:43
Напомним, что нынешний наставник "сине-гранатовых" Луис Энрике объявил, что закончит тренерскую работу в Барселоне после завершения текущего сезона.
С тех пор вакантное место менеджера Блаугранас приписывается многим специалистам. Один из таких — Массимилиано Аллегри, его связывали с Барселоной больше всех остальных. Но спортивный директор Барсы говорит о том, что Аллегри в Каталонии не будет.
"Это не правда, что Аллегри придет в Барселону", — приводит слова Роберта Cadena SER.
Еще Фернандес намекнул, что ассистент Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ и менеджер Атлетика Эрнесто Вальверде рассматриваются как кандидаты на пост нового главного тренера.
"Унсуэ действительно хорошо знает наш клуб, включая систему и игроков, поэтому он готов"
"У Вальверде было несколько хороших сезонов, не только в Атлетике".
Напомним, что президент Барселоны ранее заявлял о том, что имя нового главного тренера команды будет объявлено после 1 июля.