Испания

Барселона продолжает работу над продлением контракта с Лионелем Месси.

Руководство Барселоны хочет продлить контракт аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

Как сообщает Sport.es, Барса пойдет на все, что захочет Месси, чтобы подписать новый контракт. Издание также отмечает, что шансы на успешный исход переговоров достаточно высоки потому, что у отца аргентинского футболиста Хорхе Месси и президента каталонцев Хосепа Бартомеу дружеские взаимоотношения.

Контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2018 года.