Испания

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес в процессе подписания нового соглашения с Атлетико.

У Торреса, которому недавно исполнилось 33 года, заканчивается контракт с Матрисниками по завершению текущего сезона.

Сообщается, что Фернандо хочет остаться в мадридской команде, и, похоже, Атлетико тоже не против продлить сотрудничество.

Как информирует Cadena Ser, Матрасники уже начали переговоры с агентом Торреса и надеются подписать новое соглашение.

В этом сезоне нападающий сыграл за Атлетико 31 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.