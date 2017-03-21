Испания

Летом Реал если и попытается приобрести левого защитника Вольфсбурга Рикардо Родригеса, то швейцарец будет отнюдь не в приоритете.

В последние 2 сезона Реалу неоднократно приписывали интерес к Рикардо Родригесу. Тем не менее, по информации Marca, швейцарец больше не является главным кандидатом на усиление левого фланга обороны Сливочных.

Сообщается, что летом Родригес может уйти из Вольфсбурга за 18 млн евро, но теперь Реал рассматривает другие варианты.

Тем не менее, агент игрока по-прежнему поддерживает контакты с Реалом.

В текущем сезоне на счету Рикардо 23 матча (2 гола и 3 ассиста) в Бундеслиге.