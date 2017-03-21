Испания

Левый защитник Сосьедада Юри Берчиче, а также его коллега из Эспаньола — Аарон Мартин, привлекли внимание мадридского Реала.

На левом фланге обороны Реала действует Марсело, а вот Фабиу Коэнтрау так и не сумел проявить себя в мадридском клубе. В нынешнем сезоне подверженный травмам защитник провел лишь 3 поединка за Сливочных.

Реал намерен взять на подмену Марсело игрока, который будет согласен на роль резервиста. Предпочтительно, чтобы это был испанец.

По информации Marca и OKdiario, одним из таких вариантов является 27-летний Юри Берчиче из Сосьедада.

Еще одна кандидатура – тинэйджер Аарон Мартин из Эспаньола. Как и в случае с Юри, в контракте Аарона прописана клаусула в 30 млн евро. В 2018 году она повысится до 40 млн. Сообщается, что в услугах Мартина также заинтересован Манчестер Сити.