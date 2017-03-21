Испания

Поединок 21-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Реалом будет сыгран между последним и предпоследним турами первенства Ла Лиги.

Поединок между Сельтой и Реалом, не состоявшийся 5 февраля из-за урагана, пронесшегося по Галисии и повредившего Балаидос, пройдет между 37-м и 38-м турами испанского первенства.

"У нас просто нет иного выбора, — объяснил это решение в интервью BeIN Sports USA президент Ла Лиги Хавьер Тебас. — К сожалению, в году не 400 дней, а календарь перегружен".

Как сообщает Mundo Deportivo, поединок 21 тура будет сыгран 17 мая.