Испания

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин прокомментировал трансферный интерес к себе со стороны каталонского клуба.

Перспективный правый бек Канониров лишь прошлой осенью подписал с клубом новый контракт, однако данное соглашение никак не повлияло на интерес к игроку со стороны Барселоны. Сине-гранатовые по-прежнему хотят заполучить футболиста, и, по информации испанских и английских СМИ, продолжают вести переговоры с Арсеналом.

В своем последнем интервью испанской газете Sport 22-летний Бельерин признался, что интерес со стороны Барселону является для него "особенным".

"То, что многие большие клубы интересуются мной – это отлично, но если среди них есть Барселона – такой интерес особенный для меня", — сказал Эктор.

"Я никогда не забуду, что вырос в Барселоне, и всегда буду помнить дни, проведенные там… Я покинул Барсу, потому что чувствовал, что клуб во мне не уверен. Я не ощущал, что меня ценят, и был разочарован".

В нынешнем сезоне на счету Бельерина 22 поединка в АПЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.