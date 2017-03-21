Испания

Полузащитник Атлетико Габи Фернандес оценил вероятность перехода лидера Матрасников Антуана Гризманна в стан их главного соперника — мадридского Реала.

Успешное выступление Гризманна в составе Атлетико породило множество слухов о его скором уходе в топ-клуб. Одним из претендентов на Антуана называют принципиального оппонента Матрасников – Реал, однако Габи не видит смысла в подобном трансфере.

"Я просто не могу представить себе Гризманна в другой команде. При этом он молод и мог бы выступать за любой клуб в мире", — сказал капитан Атлетико.

"Сегодня Реал не лучше, чем Атлетико, потому мы надеемся, что Антуан останется с нами".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 27 играх Ла Лиги.