Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес мог перебраться в Мадрид в 2014 году, однако тогдашний тренер Реала Карло Анчелотти предпочел ему Карима Бензема.

Как сообщает Marca, один из футболистов ударного атакующего трио Барсы – Луис Суарес мог оказаться в стане главного соперника сине-гранатовых – Реала.

В 2014 году у Мадрида была договоренность с Ливерпулем о переходе уругвайца в Королевский клуб, но данный трансфер был заблокирован Карло Анчелотти, который на тот момент возглавлял Бланкос.

По мнению итальянца, команда уже была укомплектована необходимым форвардом – и такого игрока он видел в Кариме Бензема. Анчелотти полагал, что француз идеально подходит под модель игры команды и гораздо лучше чувствует себя в подыгрыше партнерам.

В результате Карло наложил вето на трансфер Суареса, и тем же летом уругвайца подписала Барселона за 65 млн фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Луиса Суареса 22 гола и 12 результативных передач в 26 матчах Ла Лиги.

Бензема отметился 8-ю голами и 4-мя результативными передачами, отыграв 22 поединка чемпионата Испании.