Испания

Защитник Барселоны Хорди Альба неоднозначно высказался о работе главного наставника команды Луиса Энрике.

Находясь в расположении сборной Испании, Альба ответил на вопросы журналистов относительно текущей атмосферы в команде.

"Я чувствую абсолютную уверенность тренера сборной, что, по моему мнению, очень хорошо. Это наполняет уверенностью и меня. Подобного мне не хватает в Барселоне, хотя очень хотелось бы, чтобы в клубе все было так же".

"Прибытие в расположение национальной команды в совокупности с уверенностью, исходящей от Хулена, прибавили мне сил".

"Тренер требует от меня того же, что я обычно делаю в национальной команде и в Барсе в последние годы. Я заметил, что босс и техническая команда доверяют мне на 100 процентов", — сказал Альба.

Ранее Луис Энрике заявил, что покинет пост наставника Барселоны по окончании нынешнего сезона.