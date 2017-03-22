Испания

Если полузащитник Реала Иско согласится перейти в 2018 году в Барселону в качестве свободного агента, то получит от каталонцев 20 миллионов "подъемных".

Иско, недовольный недостатком игровой практики в Реале, недвусмысленно дал понять, что намерен сменить прописку. Среди главных претендентов на плеймейкера Marca называла Ювентус, Тоттенхэм и Манчестер Сити, а El Mundo Deportivo сообщила об интересе со стороны Барселоны.

Последний вариант вызвал нервную реакцию на Сантьяго Бернабеу. По информации СМИ, контракт Иско содержит пункт, запрещающий переход в стан заклятого слперника, однако если полузащитник уйдет в качестве свободного агента по истечении срока действия контракта, то тут уж Бланкос потеряют рычаги влияния на ситуацию.

Лучший выход для Реала — продать Иско грядущим летом, однако Барселона наметила план, как все-таки гарантировать себе переход нужного ей исполнителя. Как сообщила радиостанция RAC 1, каталонцы уже предложила футболисту 20 миллионов евро за предстоящие почти полтора года мучений на Сантьяго Бернабеу.