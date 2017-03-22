Испания

Несмотря на не лучший первый сезон, португальский полузащитник Андре Гомеш продолжит выступать за Барселону.

Гомеш перешел в Барселону перед началом нынешнего сезона из Валенсии. Чемпиону Европы пока не удалось проявить себя в полной мере на Камп Ноу.

Фанаты сделали Андре главным виновником поражения от ПСЖ (0:4) и освистали его во время следующего домашнего матча команды.

Тем не менее, по информации Marca, летом Гомеш не покинет Каталонию. Андре продолжит выступать за "сине-гранатовых".

Стоит отметить, что летом Барселону возглавит новый тренер, ведь Луис Энрике ранее заявил, что покидает свой пост после нынешней кампании.