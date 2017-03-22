Испания

Левый защитник Барселоны Хорди Альба уверен, что ему найдется место в составе и при использовании схемы 3-4-3.

Недавно Барселона перешла на формацию 3-4-3. Альба не играл ни в матче против ПСЖ (6:1), ни с Валенсией (4:2). Тем не менее, испанец верит, что может вернуться в основу.

"Всем футболистам нужно постоянство, нужна игровая практика. Действительно, в прошлых сезонах я играл больше, но такое решение тренера. Когда я играл, то не просил объяснений. Не буду этого делать и сейчас", — заявил Альба.

"Мне нужно работать и выкладываться по полной. Когда мне дадут шанс – нужно им воспользоваться, как я всегда делал".

"Думаю, я могу играть при схеме с 3 защитниками. Моя сильная сторона – активные действия по всему флангу. Именно они дали мне возможность играть за Барселону и сборную Испании. Но конечное решение принимает тренер. Мне же остается только работать как можно усерднее".

В текущей кампании на счету Хорди 18 матчей в Ла Лиге (14 – в основе), в которых испанец забил гол и сделал 3 ассиста.