Голкипер Атлетико Мигель Анхель Мойя заключил с нынешним клубом новое трудовое соглашение.
Мигель Анхель Мойя, getty images
22 марта 2017, 20:31
Как сообщает официальный сайт Матрасников, Мойя поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2018 года.
Старый контракт 32-летнего голкипера был рассчитан до конца текущего сезона.
Мойя выступает за Атлетико с 2014 года. Ранее он выступал за Хетафе, Валенсию и Мальорку.
В текущем сезоне Мойя провел за Атлетико 18 матчей, пропустил 17 голов, а 8 поединках отстоял на ноль.