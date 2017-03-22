Испания

Голкипер Атлетико Мигель Анхель Мойя заключил с нынешним клубом новое трудовое соглашение.

Как сообщает официальный сайт Матрасников, Мойя поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом 2018 года.

Старый контракт 32-летнего голкипера был рассчитан до конца текущего сезона.

Мойя выступает за Атлетико с 2014 года. Ранее он выступал за Хетафе, Валенсию и Мальорку.

В текущем сезоне Мойя провел за Атлетико 18 матчей, пропустил 17 голов, а 8 поединках отстоял на ноль.