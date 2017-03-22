Испания

Президент Атлетико Энрике Сересо отметил, что он не понял слов Диего Косты о желании перейти в стан Матрасников.

Президент Атлетико Энрике Сересо заявил, что обсудит с форвардом Челси Диего Костой, его слова о желании перейти в стан команды Диего Симеоне.

Экс-нападающий мадридцев заявил, что хотел вернуться в Атлетико летом 2016 года, но его попросили подождать, на что он ответил негативно.

"Коста в Атлетико? Не знаю, что он имел в виду, но я позвоню ему. Диего комфортно чувствовал себя в нашем клубе. Некоторое время назад он хотел вернуться к нам. В любом случае, мы не закрываем перед бывшими игроками двери, потому что Атлетико становится домом для всех", - цитирует Сересо издание Marca.