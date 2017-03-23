Испания

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду имеет свое мнение на счет летнего усиления команды.

Португальская звезда Реала Криштиану Роналду составил список трансферных целей для Зинедина Зидана и Флорентино Переса, сообщает diariogol.com. Согласно этому списку, Криштиану хотел бы видеть в составе нового вратаря, центрального защитника, атакующего полузащитника и нападающего.

В качестве замены Кейлору Навасу Роналду видит вратаря МЮ Давида Де Хеа и голкипера Челси Тибо Куртуа.

Также португалец хотел бы нового партнера для Серхио Рамоса в центр обороны. На позицию плеймейкера Роналду предлагает взять партнера по сборной — Бернарду из Монако.

Ну и, наконец, Роналду хотел бы нового форварда, который мог бы улучшить атакующий потенциал команды. Среди кандидатов: Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской Боруссии, Пауло Дибала из Ювентуса и Килиан Мбаппе из Монако.

Напомним, что ранее ​Роналду был признан лучшим футболистом года в Португалии.