Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением об атакующей линии команды и ситуации с Диего Костой.
Симеоне доволен игрой Гамейро, Getty Images
23 марта 2017, 10:59
Мадридский Атлетико предпринял попытку вернуть Диего Косту перед началом текущего сезона, однако игрок остался в Челси. В последствии Матрасники подписали Кевина Гамейро, который забил за клуб 14 голов.
"Это то, что я и ожидал от него. Он забил 14 голов и я ожидаю даже больше", — сказал Симеоне.
"Гамейро дает нам скорость, возможность удерживать мяч, у него хорошая сыгранность с Антуаном Гризманном. Это дает нам шанс атаковать связкой Гамейро-Гризманн, а соперники знают, что нам нельзя давать пространство".
Также Диего Симеоне вновь порассуждал о возможном возвращении Диего Косты в Атлетико.
"Он хорошо играет в Челси и, определенно, является одним из залогов успеха команды. Атлетико пытался сделать все, чтобы подписать Косту, но в Англии нет прописанной суммы отступных. Диего сделал все возможное, чтобы вернуться к нам".
"Мы были всегда честны с Гамейро в вопросе о Диего Косте. Он знал, что будет первым выбором, если Коста не вернется", — признался Симеоне.
Ранее стало известно, что Атлетико намерен побороться с Ювентусом за Де Шильо.