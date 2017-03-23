Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением об атакующей линии команды и ситуации с Диего Костой.

Мадридский Атлетико предпринял попытку вернуть Диего Косту перед началом текущего сезона, однако игрок остался в Челси. В последствии Матрасники подписали Кевина Гамейро, который забил за клуб 14 голов.

"Это то, что я и ожидал от него. Он забил 14 голов и я ожидаю даже больше", — сказал Симеоне.

"Гамейро дает нам скорость, возможность удерживать мяч, у него хорошая сыгранность с Антуаном Гризманном. Это дает нам шанс атаковать связкой Гамейро-Гризманн, а соперники знают, что нам нельзя давать пространство".

Также Диего Симеоне вновь порассуждал о возможном возвращении Диего Косты в Атлетико.

"Он хорошо играет в Челси и, определенно, является одним из залогов успеха команды. Атлетико пытался сделать все, чтобы подписать Косту, но в Англии нет прописанной суммы отступных. Диего сделал все возможное, чтобы вернуться к нам".

"Мы были всегда честны с Гамейро в вопросе о Диего Косте. Он знал, что будет первым выбором, если Коста не вернется", — признался Симеоне.

Ранее стало известно, что Атлетико намерен побороться с Ювентусом за Де Шильо.