Испания

Мадридский Реал хотел бы видеть в составе своей команды полузащитника Челси Эдена Азара.

В летнее трансферное окно мадридский Реал хотел бы совершить громкий трансфер. Одним из кандидатов на переход в команду является лидер Челси Эден Азар.

В трансфере заинтересован лично главный тренер Зинедин Зидан. При этом, француз готов расстаться с Альваро Моратой, включив его в сделку по переходу Азара. Предполагается, что Реал предложит Челси обменять Азара на Морату с доплатой.

В текущем сезоне Азар провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. В свою очередь, Мората провел 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

Стоит отметить, что Азар пропустит матчи с Грецией и Россией из-за травмы.