Испания

Прежде чем отбирать кандидатов в свою команду, руководство Реала дождется решения форварда Криштиану Роналду по поводу его места на футбольном поле.

Как информирует Marca, сейчас лидер Реала Криштиану Роналду находится в раздумьях касательно своей позиции в следующем сезоне.

Руководство клуба довольно игрой португальца, но прежде чем выходить на трансферный рынок, чиновники хотят услышать решение Криштиану касательно своего места на поле.

Отмечается, что Роналду выбирает между позицией центрального форварда и левого вингера.

Именно после решения 32-летнего футболиста руководство клуба и тренерский штаб составит список футболистов, способных, по их мнению, усилить команду.

Отметим, что ранее испанские СМИ писали о том, что Роналду уже составил собственный шорт-лист для Реала.