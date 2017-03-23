Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне в интервью AS заверил, что не собирается покидать клуб, отметил важность Антуана Гризманна, а также с предвкушением прокомментировал переезд Матрасников с Висенте Кальдерон на Ванда Метрополитано.

- Атлетико является первым клубом, в котором вы себя реализовали как тренер?

- Я тренирую Атлетико на протяжении последних пяти лет, и я по-прежнему счастлив получать тот адреналин, которым заряжают меня футболисты. Здесь я реализую себя. Посмотрите на ответ команды всем критикам в недавнем матче с Севильей. Именно подобные вещи держат меня в Мадриде.

- Сложно ли нести возложенное на Вас бремя?

- Ответственность преследовала меня с первого дня в клубе. Я пришел в Атлетико как бывший игрок и герой, а не как состоявшийся тренер. Всегда чувствовал доверие людей и казалось, что они олицетворяют меня с неким символом перемен. За последние 5,5 лет у меня нет никаких претензий к руководству клуба или его болельщикам.

- Тем не менее, после поражения в финале Лиги чемпионов в прошлом году Вы заикнулись об уходе.

- Когда после матча я последовал в пресс-центр, то мне пришлось пройти мимо игроков Реала, которые праздновали победу. Тогда я почувствовал боль, которая не покидает меня и по сегодняшний день. Именно тогда я понял, что впереди очень трудный год и мне будет крайне сложно на 100% отдаваться команде.

- В итоге Вам удалось преодолеть эту ситуацию?

- Мне никогда не преодолеть это. Тогда я просто сказал о своих чувствах. А что в этом такого? Если бы я хотел уйти в другой клуб, то на это у меня было бы 35 миллионов причин. Поверьте, 35 миллионов причин. Однако в итоге я остался и по-прежнему не хочу уходить. Я до сих пор остаюсь приверженным клубу и верю в то, что делаю.

- Вы действительно уверены в светлом будущем Атлетико?

- Я не сомневаюсь, что у Атлетико большое будущее. Сейчас наш клуб переживает прекрасные времена, но нет предела совершенству. Скоро мы переедем на новый стадион, увеличивается бюджет клуба, а с Божьей помощью нам удастся по итогам сезона выйти в Лигу чемпионов. Это принесет большую пользу клубу.

- Что побудило Диего Симеоне сократить контракт с Атлетико на два года?

- Я чувствовал, что так лучше для меня самого и для клуба. Это сложно объяснить. Как вы знаете, длительный контракт является проблемой для клуба, ведь там крутятся большие деньги. Я считаю, что платить за небольшой период времени является более правильным вариантом.

- Вы предупредили свой тренерский штаб об изменении в своем контракте или же Ваши помощники ничего не знали?

- Они были в курсе всего, что происходит. Те, кто думают, что я забыл о людях, которые тесно трудились со мной все эти годы, наверняка плохо знают меня. В первую очередь, я всегда забочусь об окружающих, а только после этого на первое место ставлю свои проблемы.

- Можете ли гарантировать, что в следующем сезоне будете тренировать Атлетико?

- Я уже неоднократно говорил, что планирую остаться. Смотреть не ожесточенную борьбу за место в составе, смотреть на прогресс Хуанфрана, Габи, Коке, Година, Сауля... А самое увлекательное то, что сейчас в нашей команде имеются невероятные молодые исполнители. Сейчас я говорю о Карраско, Гризманне, Корреа. А вы видели игру Лукаса Эрнандеса? Ух каков он! У него фантастическое будущее. Этот парень способен играть за Баварию или Реал. У него есть все: техническое мастерство, интенсивность и при этом он прекрасно оснащен в физическом плане. И это один из наших футболистов, вы это понимаете?

- Довольны игрой Гамейро?

- Чувствую, что Кевин находится на правильном пути. В этом сезоне он уже забил 14 голов, и я уверен, что это не предел его возможностей.

- Вы ожидали от него большего?

- Кевин отлично взаимодействует с Гризманном. Мне нравится их связка. Наши противники знают, что противостоять Гамейро и Гризманну далеко непростая задача.

- Чувствуете ли Вы, что сезон мог складываться иначе для Атлетико, если бы клубу удалось вернуть Диего Косту?

- Могло быть как лучше, так и хуже. Сейчас Диего отлично играет за Челси, и я уверен, что именно он — один из главных виновников успеха команды в этом сезоне.

- Почему трансфер Косты в Атлетико так и не состоялся?

- Атлетико сделал все, чтобы вернуть Косту в Мадрид, а Диего, в свою очередь, пытался поспособствовать переходу.

- То есть он был заинтересован в возвращении в Мадрид?

- Да, да. Диего хотел вернуться.

- Что значит для Атлетико Антуан Гризманн?

- Антуан первым схватывает все мои идеи. Я даю ему установку и... Бинго! Он просто проглатывает информацию, а затем идеально выполняет мои требовании. Это просто невероятно.

- Есть ли риск, что Гризманн покинет Атлетико?

- Да, потому что в его контракте прописана сумма отступных. Нет никаких гарантий, что он останется.

- Вы говорили с ним по этому поводу?

- Прошлым летом у нас была беседа, и он в итоге решил остаться.

- Антуан остался по той причине, что и Вы не ушли?

- Вот что он сказал мне: "Если ты останешься, то останусь и я". Не знаю как сложится в будущем. Гризманн — прекрасный футболист, и я никогда не заставлял его остаться. Я вообще не занимаюсь подобными вещами. Игроки, которые отдают все ради клуба, должны сами принимать решения относительно своего будущего. При всем при этом, те футболисты, которые все-таки решают остаться, получают шанс продолжать расти вместе с командой и клубом.

- Гайтан, Вьетто, Джексон Мартинес... Чувствуете ли ответственность за футболистов, у которых не ладится карьера в команде?

- Я чувствую себя ответственным за все, что связано с Атлетико. Теперь вы представляете, насколько я счастлив?

- Когда Вы возвращали в команду Фернандо Торреса, то делали это за его футбольные способности или культовый статус?

- Нам был нужен Торрес, как футболист. В то время Манджукич был нашим ключевым игроком в нападении, а Косты в команде уже не было. Нам нужен был похожий игрок. Всегда были рады возвращению Торреса.

- Продлит ли Атлетико контракт с Фернандо?

- Сейчас на этот вопрос ответить невозможно.

- Разве Торрес не заслужил этого?

- Все зависит от потребностей команды. Когда завершится сезон, мы сядем и будем решать подобные вопросы в зависимости от интересов клуба.

- Будете ли скучать по магии Висенте Кальдерон?

- Висенте Кальдерон способен влиять на вас. Когда мы играем на этом стадионе, то солнце светит на сидения под необычным углом. Сияние солнца, атмосфера на стадионе, все эти баннеры и флаги обладают невероятной энергетикой. Я очень надеюсь, что все это нас ждет и на новом Ванда Метрополитано (название нового стадиона Атлетико, — прим.). В то же время, ностальгия и привязанность к Висенте Кальдерон никогда не покинет меня. Это чувство будет жить в сердцах всех болельщиков. Тем не менее, мы должны развиваться и становится крупнее.

- Может ли Симеоне покинуть Атлетико без победы в Лиге чемпионов или же он уйдет из клуба только после триумфа в этом турнире?

- Я очень надеюсь, что мы по-прежнему способны конкурировать с лучшими командами мира. Это прекрасное чувство.

Маркос Руис, AS

Перевел — Александр Пузик, Football.ua