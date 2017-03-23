Полузащитник Севильи Витоло прокомментировал интерес, который к нему проявляет Барселона.
Витоло, Getty Images
23 марта 2017, 17:35
Полузащитник андалусийского клуба Витоло поделился мнением на тему потенциального перехода в стан Барселоны.
"Кому не хотелось бы стать частью гранда? Это было бы очень приятно. Но в таких вопросах всегда упоминаются многие имена, и никогда не знаешь, что произойдет в конце. Я вполне спокоен, поскольку в Севилье чувствую себя очень комфортно. Если поступят конкретные предложения – взвешу все "за" и "против", — цитирует Витоло Marca.
Контракт Витоло с Севильей рассчитан до лета 2020 года. В соглашении прописана клаусула в 40 млн евро, но Marca утверждает, что Барселона может приобрести игрока дешевле – за 30 миллионов.
В текущем сезоне на счету Витоло 24 матча в Ла Лиге (4 гола и 4 ассиста).