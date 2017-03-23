Испания

Будущим летом Барселона может усилиться вингером Лестера Риядом Марезом.

Прошлым летом СМИ писали об интересе Барселоны к Рияду Марезу, однако затем представители испанского клуба опровергли эту информацию.

Теперь издание sport.es информирует о том, что Барселона летом намерена предпринять попытку оформить трансфер 26-летнего алжирца.

При этом источник отмечает, что сам Марез заинтересован в переходе в Барселону, а трансфер игрока может обойти испанскому клубу в 35-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Марез провел за Лестер 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.