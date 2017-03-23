Испания

Королевский клуб готовит предложение Манчестер Сити относительно трансфера защитника Николаса Отаменди.

Похоже, что переговоры между Реалом и Пепе зашли в тупик. Ранее мадридцы предлагали опытному 34-летнему защитнику контракт на один год, однако сам португалец хотел выбить двухлетнее соглашение, что и стало камнем преткновения между ним и клубом.

Уже в июне Пепе может стать свободным агентом, при этом Бланкос не выражают особого интереса в продлении контракта с игроком. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры португальца является Китай, в то время как Реал уже подыскивает ему замену.

Среди возможных кандидатов ранее назывался защитник порту Фелипе Монтейра, однако теперь Marca сообщает и об интересе к центрбеку Манчестер Сити Николасу Отаменди.

За 29-летнего аргентинца в Мадриде готовы выложить порядка 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Отаменди провел за команду Пепа Гвардиолы 22 матча в АПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.