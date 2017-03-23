Испания

Президент Реала Флорентино Перес рассыпался в комплиментах в адрес нападающего Королевского клуба Карима Бензема.

В нынешнем сезоне Бензема не раз становился объектом критики для СМИ из-за скромных бомбардирских показателей и плохой реализации моментов.

Тем не менее, Флорентино Перес продолжает оставаться большим поклонником таланта француза и считает его лучшим в мире нападающим.

"Карим – это смесь Роналдо и Зидана. Он — лучшая девятка в мире", — сказал Перес в эфире Radio Montecarlo.

"Я уверен, что он останется, но сейчас мы не будем обсуждать продление контракта. Если бы все зависело от меня, я бы оставил Бензема в Мадриде до конца его спортивной карьеры".

"Дуэт Мбаппе и Бензема? Все возможно, но на данном отрезке сезона я бы не хотел говорить об этом".

В нынешнем сезоне 8 голов и 4 результативных передачи в 22-х играх Ла Лиги.