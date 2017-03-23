Испания

Нападающий Барселоны Неймар рассказал кем восхищается среди своег коллег.

Форвард каталонцев Неймар рассказал об отношении к Лионелю Месси.

"Моим кумиром всегда был Робиньо. Однако Месси — тот игрок, которым я восхищался, когда перешел в Барселону. Не только потому, что аргентинец помогал мне, мне всегда нравились его действия на поле, его хладнокровность в решающие моменты", — цитирует Неймара Daily Mail.

По слухам, Манчестер Юнайтед готов предложить за Неймара порядка 200 млн фунтов. В нынешнем сезоне на счету вингера Барсы 14 забитых мячей и 19 результативных передач во всех соревнованиях.