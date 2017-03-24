Испания

Нападающий Гранады Артем Кравец прокомментировал свой этап карьеры в Испании.

"Я в любом случае вернусь в Динамо, ведь у Гранады нет опции выкупа. На самом деле я не вижу себя в этой команде в силу разных причин“, — признался Кравец в интервью Football Hub.

“Летом я понимал, что большую часть времени будут играть Мораес и Гладкий, поэтому принял решение о переходе в Гранаду. К тому же, разговаривал с главным тренером Динамо, и посоветовавшись мы пришли к такому решению".

"Сыграть в чемпионате Испании – для многих это мечта. Мне тоже хотелось попробовать свои силы в Испании, тем более целый сезон. Было немного страшно и я действительно считаю, что молодым легче уехать в Европу", — считает украинский нападающий Гранады.



Стоит отметить, что Кравец сыграл 22 матча за Гранаду, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.