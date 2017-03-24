Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара попал на радар Ювентуса Арсенала и Ливерпуля.

Mundo Deportivo сообщает, что Канониры, Старая Синьора, и мерсисайдцы связывались с представителями бразильца относительно возможной сделки, но еще не начинали официальных переговоров с Барселоной.

24-летний испанец может быть открыт для предложений других клубов, так как сейчас полузащитник не получает достаточно игровой практики, а ему бы хотелось регулярно выходить в стартовом составе.

В ноябре 2015 года Рафинья продлил свой контракт с Барсой до 2020 года. По условиям этого соглашения сумма отступных в контракте полузащитника составляет 75 миллионов евро.

Вот как сложившуюся ситуацию комментирует сам игрок:

"Я хочу продолжить играть за Барселону, но если мне не предоставят достаточно игрового времени, я задумаюсь над тем, чтобы покинуть команду".

В нынешнем сезоне Алькантара сыграл 17 матчей в чемпионате за Блаугранас, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

