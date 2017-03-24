Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара попал на радар Ювентуса Арсенала и Ливерпуля.
Рафинья Алькантара, Getty Images
24 марта 2017, 14:17
Mundo Deportivo сообщает, что Канониры, Старая Синьора, и мерсисайдцы связывались с представителями бразильца относительно возможной сделки, но еще не начинали официальных переговоров с Барселоной.
24-летний испанец может быть открыт для предложений других клубов, так как сейчас полузащитник не получает достаточно игровой практики, а ему бы хотелось регулярно выходить в стартовом составе.
В ноябре 2015 года Рафинья продлил свой контракт с Барсой до 2020 года. По условиям этого соглашения сумма отступных в контракте полузащитника составляет 75 миллионов евро.
Вот как сложившуюся ситуацию комментирует сам игрок:
"Я хочу продолжить играть за Барселону, но если мне не предоставят достаточно игрового времени, я задумаюсь над тем, чтобы покинуть команду".
В нынешнем сезоне Алькантара сыграл 17 матчей в чемпионате за Блаугранас, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.